Bir anda golf sahasında belirdi

Güney Afrika'nın Zimbali bölgesinde bir golf sahasında dev bir piton görüldü.

Güney Afrika'nın Zimbali bölgesinde bir golf sahasında dev bir piton görüldü.

Ballito kasabasındaki bir golf sahasında oyun oynayan grup, dev bir pitonla karşılaştı. Dev yılan çevredekilere aldırış etmeden ağır ağır ilerlerken, insanlarsa şaşkındı. Şaşkınlık atlatıldıktan sonraysa gruptan bir kişi, pitona dokunma kararı aldı. O korku ve kahkaha dolu anlarsa kameraya yansıdı.

