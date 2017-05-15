Bir anda golf sahasında belirdi

Güney Afrika'nın Zimbali bölgesinde bir golf sahasında dev bir piton görüldü.
Güney Afrika'nın Zimbali bölgesinde bir golf sahasında dev bir piton görüldü. Ballito kasabasındaki bir golf sahasında oyun oynayan grup, dev bir pitonla karşılaştı. Dev yılan çevredekilere aldırış etmeden ağır ağır ilerlerken, insanlarsa şaşkındı. Şaşkınlık atlatıldıktan sonraysa gruptan bir kişi, pitona dokunma kararı aldı. O korku ve kahkaha dolu anlarsa kameraya yansıdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.