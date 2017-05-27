Bir aileyi yok eden katil ölü bulundu

Edirne'de, gece yarısı camını kırarak girdiği evde anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarını öldüren katil zanlısı enişte Nedim Merdin, ölü bulundu.
Edirne'de, gece yarısı camını kırarak girdiği evde anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarını öldüren katil zanlısı enişte Nedim Merdin, ölü bulundu. Edirne'de yaşanan katliam gecesinin ardından kayıplara karışan katil zanlısı Nedim Merdin, olayın yaşandığı Menzilahır Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunan arazide ölü olarak bulundu. Çevrede küçükbaş hayvan otlatan bir çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının saldırıda kullandığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek kendini öldürdüğü yönünde oldu. (Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer - Ergin Yıldız / İHA)
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