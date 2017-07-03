Bir acı haber de Van'dan: 1 şehit, 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Başeğmez köyü Kaf Dağı bölgesinde meydana geldi. Teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu İsmail Deniz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
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