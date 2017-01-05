05.01.2017 09:16 Bir acı haber daha: Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerlerin sayısı ikiye yükseldi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerlerin sayısı ikiye yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Malatyalı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Askeri helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ankaralı Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehitlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve işlemlerinin ardından cenaze araçları ile alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Şehitlerin naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından memleketleri Ankara ve Malatya'ya gönderilecek.



