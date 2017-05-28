Bir AB üyesi artık kullanmayacak

Avrupa Birliği tarafından 1999 yılından beri kullanılan euro para biriminin en küçük değeri olan 1 ve 2 sentlik metal paralar, artık İtalya tarafından kullanılmayacak.

Avrupa Birliği tarafından 1999 yılından beri kullanılan euro para biriminin en küçük değeri olan 1 ve 2 sentlik metal paralar, artık İtalya tarafından kullanılmayacak.

İtalya Temsilciler Meclisi, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 1 ve 2 sentlik metal paraların kullanımdan kaldırılması kararını aldı. Alışverişi yavaşlattığı, kontrolü zorlaştırdığı ve üretilen metal paranın kendi değerinden fazla maliyette olduğu dikkate alınarak 1 ve 2 sentlik metal paraların kullanılmamasına karar veren İtalya gibi birçok AB ülkesinden de küçük sentlerin kaldırılması konusunda talepler geldiği belirtildi. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle küçük sentleri kullanmayacak olan İtalya'da fiyatlar beş sentlere çekilerek sabitlenecek.

Avrupa Merkez Bankası (EZB) da 2018 yılı sonu itibariyle 500 euroluk banknotların piyasadan çekileceğini ve bunun yerine piyasaya daha fazla 100 ve 200 euroluk banknotların sürüleceğini açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası, 500 euroluk banknotların kara para aklamada ve illegal ticarette kullanıldığına dikkat çekerek, 500 euroların bundan dolayı piyasadan çekileceğini duyurmuştu.

(Mehmet Koca / İHA)