Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e oyun platformu eklendi.

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e oyun platformu eklendi.

Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulması BiP'e oyun platformu eklendi. Turkcell açıklamasına göre 192 ülkede hizmete sunulan ve çoklu oyun yeteneğine de sahip BiP oyun platformunda Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooters gibi pek çok popüler oyununun yanı sıra yapboz ve yetenek oyunları gibi kategoriler de yer alıyor. Platformun kullanıma açıldığı günden bu yana geçen sadece bir hafta içerisinde 370 bin kez oyun oynanırken en çok ilgiyi BiP'in kendine özgü geliştirdiği Emocan Matching oyunu gördü.

BiP, Avrupa'nın üçüncü en büyük oyun kuruluşu olan Orange Gamesortaklığıyla çok yakında yüzlerce oyunu kullanıcılarının hizmetine sunmayı hedefliyor.

