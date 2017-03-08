Binlerce vatandaşı böyle dolandırmışlar

İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden binlerce vatandaşı dolandırarak 2 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 22 şebeke üyesinden 8'i tutuklanırken, zanlıların bankalarda para çekme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden binlerce vatandaşı dolandırarak 2 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 22 şebeke üyesinden 8'i tutuklanırken, zanlıların bankalarda para çekme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların "Yurtdışında harcama yaptığınız görülüyor. Harcama işlemini iptal etmek ister misiniz" bahanesiyle aranarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, liderliğini Ceyhun K. ve Halil İbrahim M.'nin yaptığı şebekenin Ümraniye'de 'call center' kurdukları belirlendi. Şebeke üyelerinin kurdukları çağrı merkezi üzerinden binlerce vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirdikleri ve hesaplarda bulunan paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin kendi hesaplarına aktardıkları paraları bankalardan tahsil etme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dolandırıcıların bankaya gelerek, hesaplarındaki paraları tahsil ettikleri görülüyor.



22 ŞEBEKE ÜYESİ YAKALANDI

Yaklaşık 3 ay süren tespit ve takip çalışmalarının ardından şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şebeke üyesi gözaltına alınırken, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, vatandaşlara ait banka hesap bilgileri, 1 adet av tüfeği ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.



ŞEBEKE LİDERİ ESKİ BANKACI ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, şebekenin liderliğini yapan Ceyhun K.'nin eski banka çalışanı olduğu ortaya çıkarken, şebekenin yaklaşık 2 milyon vurgun yaptığı öğrenildi.



8 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ceyhun K., Salih A., Kadir T., Emre E., Sefa K., Halil İbrahim M., Nalan E. ve Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, dolandırıldığını belirten Mürsel Kasapoğlu isimli bir vatandaş da emniyete gelerek şebeke üyelerinden şikayetçi oldu.

Cep telefonuna, hesabından 20 dolar çekildiği yönünde bilgi geldiğini belirten Kasapoğlu, "Ben hemen müşteri hizmetlerini aradığım esnada Las Vegas'tan 300 dolar daha çekildiği mesajı geldi. Kredi kartı bilgilerime nasıl ulaştıklarını bilmiyorum. Toplam 320 dolar çekmişler. Ben mağdur oldum. O parayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum" dedi.

(Tugay Saday/İHA)