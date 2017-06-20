Binlerce Suriyeli ülkelerine gitmek için geceden kuyruğa girdi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitmek için geceden kuyruğa giren binlerce Suriyeliler yoğunluk oluştururken, rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitmek için geceden kuyruğa giren binlerce Suriyeliler yoğunluk oluştururken, rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için gelen Suriyeliler, geceden kuyruğa girerek yoğunluğa yol açtı. Kaldırımlarda asfaltlarda battaniyelere sarılarak yatan Suriyelilerin yürek burkan durumu dikkat çekti. Polis ekipleri, Suriyelileri geceden sıraya koyarken, yaşlı ve çocukların bitkin oldukları gözlendi. Suriyelilerin yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çektikleri de gözlenirken, binlerce Suriyeli ülkelerine geçmek için sınırdan geçişlerin başlamasını bekledi. Suriyelilerin saat 08.00'den itibaren ülkelerine gidişlerine izin verilmeye başlandı.

Halep'in, Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine Ramazan Bayramı için gidecek Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenlik, huzur ve barışın geldiği topraklardaki köyleri ve kasabalarını dönüyor.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)