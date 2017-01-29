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Binlerce kişi havalimanlarında Trump'ı protesto etti
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Binlerce kişi havalimanlarında Trump'ı protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağına tepki gösteren binlerce kişi, ülkenin çeşitli havalimanlarında protesto gösterileri düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağına tepki gösteren binlerce kişi, ülkenin çeşitli havalimanlarında protesto gösterileri düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriyelilerin ülkeye girişini durduran ve Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getiren kararnameyi imzalamıştı. Trump'ın bu kararına hem siyasi isimlerden hem de vatandaşlardan tepki yağdı. Ülkenin çeşitli havalimanlarında bir araya gelen binlerce kişi, Trump karşıtı sloganlar atarak, göçmenlere yönelik yasağa karşı çıktı. Virginia, Chicago, Dallas, New York, Los Angeles'ta geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. New York'taki John F Kennedy Havalimanı'nda toplanan binlerce kişi, "Yasak yok, duvar yok, herkese sığınma", "Korku yok, nefret yok, mülteciler hoş geldiniz" sloganları attı. Los Angeles Havalimanı'nda bir araya gelen eylemciler ise, "Onlar gidene kadar gitmeyeceğiz" sloganları attı. Washington Dulles Havalimanı'nda protestocular polise "Avukatlarını görmelerine izin verin" diye seslenirken, Dallas Fort Worth Havalimanı'nda ise "Gitmelerine izin verin" sloganları attılar.


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