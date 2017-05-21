Binler Erdoğan'ı bekliyor

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi için partililer alana gelmeye devam ediyor. Salonun dışına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asılırken, binlerce partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana girişini bekliyor.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi için partililer alana gelmeye devam ediyor. Salonun dışına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asılırken, binlerce partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana girişini bekliyor.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi için salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri havadan kontrolü sağlarken, polis dedektör köpekleri de alanda sürekli arama yapıyor. Milletvekilleri, delegeler ve MKYK üyeleri kendileri için oluşturulan güvenlik noktasından geçerek salona giriş yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana giriş yapmasını bekliyor. Kimi vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için ağaçlara çıkarken, kimisi de güvenlik kulübesinin üstüne çıktı. Salona giriş yapamayan vatandaşlar için de alana dev ekranlar kuruldu. Partililer salon içinde ve dışında çalan seçim şarkılarına eşlik ederken, bazı vatandaşlar da halay çekiyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki helikopter havadan kontrol yaparak güvenlik önlemlerine destek veriyor.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nin yapıldığı Ankara Arena'ya hareket etti.

(İlker Turak - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın - İbrahim Berat Yılmaz - Ahmet Umur Öztürk - Cem Geçim - Nurullah Geylani / İHA)