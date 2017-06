Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay, Bingöl'de düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kilis'ten askeri uçakla Bingöl Havalimanına getirilen Şehit Çintay'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda tören alanına alınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Çintay'ın özgeçmişi okundu. Törende konuşan Personel Yarbay Deniz Dönmez, Çintay'ın görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit düştüğünü belirterek, "Türk milletinin kahraman şehit evladı, sen kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak üzere aldığın görevi en iyi şekilde yaparken, en yüksek makam olan şehitlik mertebesine ulaştın. Sen, kalbinde vatan aşkı, ruhunda ender rastlanılan bir inançla bu ülke için canını seve seve verdin. Sen rahat uyu, bu kutsal mücadeleyi bıraktığın yerden aynı azim ve kararlıkla sonuna kadar sürdüreceğimize emin olabilirsin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını ortadan kaldırmaya yönelik her türlü teşebbüs geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de azim ve inanışımız karşısında daima hüsrana uğrayacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü saldırılara karşı göğsünü siper edip bu uğurda gözlerini kırpmadan canını veren vatan evlatlarını ve dün kaybettiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay kardeşimizi unutmayacağız" dedi.

İl Müftüsü Mecit Can tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, cenaze aracına alınarak Selahattin Eyyubi Camii'ne götürüldü. Şehit Çingay, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcısı Cevat Gün, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

(Yılmaz Atar /İHA)