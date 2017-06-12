Bingöl şehidine veda

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Aydınlı Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran, baba ocağında binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Aydınlı Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran, baba ocağında binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında dün gece sıcak temas sağlanmıştı. Teröristler tarafından açılan ateşte Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran (27) şehit düşmüştü. Bugün hastane morgundan alınan şehit Demirkıran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bingöl Havalimanında düzenlenen askeri törenin ardından memleketine gönderildi. Hava yoluyla İzmir'e getirilen şehidin naaşı daha sonra karayoluyla baba ocağı olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'ne getirildi.

8 çocuklu Demirkıran ailesinin en küçük bireyi olan Şehit Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın naaşı evinde helallik alınmasının ardından konvoyla Atça Cumhuriyet Meydanına götürüldü. Törende babasını uzun yıllar önce kaybeden şehidin annesi Belkıs Demirkıran, ailesi ve evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi oğlunun tabutuna son kez sarılarak "Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin naaşı İl Müftüsü Ömer Kocaoğul'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 9 ay öncesine kadar bir restoranda aşçılık yapan Demirkıran'ın daha önce bir kez daha uzman erbaşlık sınavını kazandığı ancak ailesinin istememesi nedeniyle göreve başlamadığı öğrenildi. İkinci kez sınavı kazanan Demirkıran'ın bu kez asker olmak için ailesine ısrar ederek ilk görev yeri olan Bingöl'de terörle mücadele saflarına katıldığı kaydedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran için düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Koçak, Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Balıbek, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

(İbrahim Kılınç - Mehmet Barlas - Ali Soydemir / İHA)