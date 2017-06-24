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Bingöl şehidi memleketine uğurlandı
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Bingöl şehidi memleketine uğurlandı

Bingöl'de teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Arif Kalafat (26), Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi.

Bingöl'de teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Arif Kalafat (26), Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi.
Dün Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı. Askerlerden 2'si Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken Piyade Üsteğmen Arif Kalafat'da Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Kalafat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Kalafat için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Sadi Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehidin eşi Gözde Kalafat, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel katıldı.

"TERÖRÜN HİÇ BİR KUTSALI YOKTUR"
Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörün hiç bir kutsalının olmadığını söyledi. Yılmaz, "Bu menfur terör saldırısı bir arefe günü bayram öncesi gerçekleşti. Bu hadise terörün hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Bu vesile ile terörü terörün arkasındaki zihniyeti, terörü bir maşa olarak kullanarak halkımızın, milletimizin huzurunu kaçıranları lanetliyoruz. Bu terör faaliyetlerini yürütenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Kararlı bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Yaşadığımız bu acılar geri adım atmamıza hiçbir şekilde sebep olamayacak tam aksine daha bir azimle, daha bir kararlılıkla mücadele etmemizi sağlayacaktı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Terör hadiseleri gerek güvenlik güçlerimizin gerekse top yekün milletimizin mücadelesini gerektiriyor. Teröre karşı bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak tek bir millet olma şuuruyla birlik beraberlik içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Devlet ve millet birlikteliği ile mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı uçağa götürüldü. Türk Yıldızları'na ait uçakla şehit Kalafat'ın naaşı İstanbul'a gönderildi.
(Kamil Can Kılıç/İHA)

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