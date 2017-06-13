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Bingöl şehidi memleketine uğurlandı
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Bingöl şehidi memleketine uğurlandı

Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı EYP'ye basma sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan için tören yapıldı.

Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı EYP'ye basma sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan için tören yapıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon sırasında teröristlerin tuzakladığı EYP'ye basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın naaşı hastane morgundan alınarak Havalimanına getirildi. Şehidin naaşı cenaze aracından alınarak silah arkadaşları tarafından katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Aydoğan'ın öz geçmişi okundu.
Vali Yavuz Selim Köşger, "Acımızı, kederimizi ifade etmeye dar ağacımızda kelime kalmadı. Gözümüzden akacak yaş kalmadı. Bunlar son olsun diyoruz İnşallah. Bu kahpelere, bu vatan hainlerine, bu teröristlere bir kere daha imanla azimle haykırıyoruz ki siz bizim acımızı çoğaltıyorsunuz evet, kederimizi arttırıyorsunuz ancak biz topraklar için ödediğimiz her bedel, bu toprağın, bu vatanın, bu bayrağın, bu mukaddesatın bizim gözümüzdeki değerini arttırmak dışında hiçbir işe yaramıyor" dedi.
"Biz bu vatan için, bu bayrak için bu mukaddesat için ödenmesi gereken bedelleri peşinen kabul etmişiz" diyerek sözlerine devam eden Vali Köşger, "Siz değil, sizin ağa babalarınız kaç kere geldiniz üzerimize. Kaçıncı haçlı seferini yaptınız. En son birinci cihan harbinde yedi düvelle geldiniz üzerimize, geldiğiniz gibi de gittiniz. Sizin maşalarınız mı bunu başaracak. Bir kere daha Bingöl meydanından haykırıyoruz ki bunu başaramayacaksınız. Bu vatan bizim en yurdumuz ve bu vatan ebediyen bizim yurdumuz olacaktır. Bunu kesin ifadelerle şehitlerimizin kanlarıyla sulanan topraklardan haykırıyoruz. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin" şeklinde konuştu.
İl Müftüsü Mecit Can tarafından dua edilmesinin ardından şehit Aydoğan'ın naaşı omuzlara alınarak tekbirlerle uçağa götürüldü. Şehidin naaşı uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
Törene Vali Köşger'in yanı sıra Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, şehidin silah arkadaşları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
(Yılmaz Atar - Sinan Atan /İHA)

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