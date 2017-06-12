Bingöl şehidi memleketine uğurlandı

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran için tören yapıldı.

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran için tören yapıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında dün gece sıcak temas sağlanmıştı. Teröristler tarafından açılan ateşte Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran (26) şehit düşmüştü. Bugün hastane morgundan alınan şehit Demirkıran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Bingöl Havalimanına getirilerek, katafalka konuldu. Törende saygı duruşunun ardından Şehit Demirkıran öz geçmişi okunarak dua edildi.

Daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger yaptığı konuşmada, "Vatanımıza kast eden kahpeler, bize ne mübarek günlerin hazzını yaşatıyorlar ne bir mübarek günde huzur ve esenlik içinde idrak etmemize müsaade ediyorlar. Bir Ramazan gününde kardeşimizi şehit ettiler. Allah'tan diliyoruz bu son olsun. Bu memleketimizin huzura, esenliğe çıkmasının başlangıcı olsun. İnşallah bundan sonra bu tarz törenler yapmayalım her seferinde bunu diliyoruz. Bu kutsal günde, Ramazan ayında memleketimiz hakiki manada bir bayram idrak eder ve bir daha bu bölgede bu coğrafyada kan akmaz. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu vatanın birliğini, dirliğini bozmak isteyenlere, bu ülkede kardeşçe yaşamamıza engel olmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

İl Müftüsü Mecit Can tarafından dua edilmesiyle şehit Demirkıran naaşı omuzlara alınarak uçağa götürüldü. Şehidin naaşı uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'a gönderildi.

Törene Vali Köşger'in yanı sıra Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, şehidin silah arkadaşları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

(Yılmaz Atar - Sinan Atan /İHA)