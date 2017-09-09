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Bingöl şehidi memleketine gönderildi
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Bingöl şehidi memleketine gönderildi

Bingöl'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Mustafa Sefa Kök (25) düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye uğurlandı. Şehidin 2 ay önce Bingöl'e atandığı, evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Bingöl'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Mustafa Sefa Kök (25) düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye uğurlandı. Şehidin 2 ay önce Bingöl'e atandığı, evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.
Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Devlik Tepe bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 2 askeri personel yaralanmıştı. Operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Astsubay Mustafa Sefa Kök tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.
Şehit Kök için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi. Fırat Üniversitesinden alınan ve Elazığ Havalimanına getirilen şehidin naaşı katafalka konuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Bingöl Valisi Ali Mantı konuşma yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü asla ve katiyen hain odaklara teslim etmeyeceğini ifade eden Vali Mantı, "Ülkemiz ne zaman ayağa kalksa, ülkemiz ne zaman hamle yapsa bir takım unsurlar ve onların içerideki hain maşaları şeytani tuzaklarını kurmaya devam etmektedir. Ancak onların tuzağı varsa Allah'ın da bir tuzağı var. Rabbim bu ülkeye, millete her zaman yardım etmiştir, bundan sonrada yardım edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"HAİNLER TELEF OLMAYA DEVAM EDECEK"
Şehitliğin ölüm, yok oluş olmadığını aksine bir başlangıç olduğunu söyleyen Vali Mantı, "Ancak hainler telef olmaya, rezil olmaya devam ediyorlar, devam edeceklerdir. Ülkemiz birliği ve bütünlüğü ile devam edecek. Birliği bütünlüğüne asla kimse kast edemeyecek. Vatanımız asla bölünmeyecek, ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecektir. Bunu herkes bilsin. İçerideki ve dışarıdaki tüm hain terör örgütlerinin tamamı ömür boyu lanetle anılacaktır. Hem bu dünyada hem öbür dünyada lanetle anılacaklardır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi korusun. Bu ülkenin uğruna nice şehitler veriyoruz, mücadelemiz devam edecektir. Bu ülke 80 milyon bir ve beraber kardeş olarak vatanı ve milleti için her şeyini feda etmeye hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti sadece Türkiye'den ibaret değildir. Bu ülke bu Anadolu toprakları mazlumların, mağdurların sığınacağı yegane kara parçasıdır. Nerede bir mazlum nerede bir mağdur olsa ülkemiz cumhurbaşkanıyla, milletiyle, ferdiyle oraya koşmaktadır. Bugün dünyada yapılan zulümleri görüyoruz. Türk milleti ve Türk devletini Rabbim ilelebet payidar kılacaktır" dedi.
İl Müftü Yardımcısı Abdürrahim Aytaç'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı memleketi Osmaniye'ye gönderilmek üzere askerler tarafından omuzlara alınarak uçağa götürüldü. Şehidin yakınları da gözyaşı içinde, protokol üyelerinin desteği ile uçağa bindi.

2 AY ÖNCE BİNGÖL'E TAYİN OLMUŞTU
Yaklaşık 2 ay önce Tokat'tan Bingöl'e tayin olan Şehidin, Yasemin Kök ile evli olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.
Törene Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehidin babası Reha Kök, yakınları, asker ve emniyet personeli katıldı.
(Kamil Can Kılıç - Yunus Özhanlı/İHA)
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