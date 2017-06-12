Bingöl'den acı haber: 1 şehit

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda mayına basan bir asker şehit oldu.
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda mayına basan bir asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Kirişili mezrasında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında bir uzman çavuş, mayına basması sonucu şehit oldu. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Genç bölgesi kırsalında devam eden operasyon esnasında bir piyade uzman çavuşun mayına basması sonucu şehit düştüğünü söyledi. (Yılmaz Atar / İHA)
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