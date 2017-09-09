Bingöl’deki hain saldırıdan acı haber geldi

BİNGÖL'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan iki askerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Maltepe Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı.

Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OPERASYON SÜRÜYOR

Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye takviye kuvvetleri sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.