Bingöl'de terör operasyonu: 2 asker yaralı

Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

(Yılmaz Atar /İHA)