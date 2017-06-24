Bingöl'de terör operasyonu: 2 asker yaralı

Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi. (Yılmaz Atar /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.