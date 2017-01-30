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Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü
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Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü

Dondurucu soğukların etkili olduğu Bingöl'de, hava sıcaklığı eksi 20'leri gördü. Yol ve kaldırımların buz pistine döndüğü kentte, çatılarda bir metreyi bulan uzunlukta buz kütleleri oluştu.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Bingöl'de, hava sıcaklığı eksi 20'leri gördü. Yol ve kaldırımların buz pistine döndüğü kentte, çatılarda bir metreyi bulan uzunlukta buz kütleleri oluştu.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Bingöl'de, dondurucu hava hayatı felç etti. Kent merkezinde yol ve kaldırımlar adeta buz pistine dönerken, dereler, camlar, ağaçlar, araçlar buz tuttu. Şiddetli soğuk hava nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilenirken, kırsal kesimlerde hayat durma noktasına geldi.
Dondurucu soğuklardan dolayı Gayt deresi, Çapakcur ve Göynük çayları buz pistine dönüştü. Kent merkezinde bulunan çatıların çataklarında ise bir metreyi aşan uzunlukta buzlar oluştu. Vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, belediye yollarda kumlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, kent merkezi ve kırsal kesimde hayat adeta durma noktasına geldi.
Hava soğuklarının çok fazla etkili olduğunu belirten Ahmet Hakan Vergi, "Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Belediyemiz kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kırsal kesimde birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Şuanda hava sıcaklıkları eksi 20'lere kadar gerilemiş durumda. Şuanda hava gerçekten çok soğuk, İnşallah önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacaktır" dedi.

90 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 278 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü 188 yolu ulaşıma açtı. Ulaşımı sağlanamayan 90 köy yolu için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
(Yılmaz Atar /İHA)


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