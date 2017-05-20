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Bingöl'de fırtına 2 kişi yaralandı, 28 ev ve ahır zarar gördü
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Bingöl'de fırtına 2 kişi yaralandı, 28 ev ve ahır zarar gördü

Bingöl'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iki köyde 28 ev ve ahır zarar görürken 2 kişi de yaralandı.

Bingöl'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iki köyde 28 ev ve ahır zarar görürken 2 kişi de yaralandı.
Bingöl'de etkili olan şiddetli fırtına, Adaklı ilçesi Doluçay Köyü ile Sancak Beldesine Oğuldere köyü ile Sudüğünü köyüne bağlı Esenler mezrasında zarar yol açtı. Şiddetli fırtına sonucu ilk belirlemelere göre Adaklı ilçesine bağlı Oğuldere köyü ile Sancak Doluçay köyünde 5'er ev ve ahırda hasar oluştu. Şiddettin en yoğun yaşandığı Esenler mezrasında ise kullanılmaz hale geldi. Toplamda 28 ev ve ahırın hasar gördüğü köyde, iki kişi ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Birçok evin çatısını yerinden söken fırtına, çatı parçalarını metrelerce uzaklığa savurdu. Çatı parçalarının isabet ettiği bir at telef olurken, bazı kümes hayvanları da enkaz yığınlarının altında kaldı.
Yaşanan aferin ardından bölgeye intikal eden Bingöl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasına başladı. AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, fırtınanın etkili olduğu iki köy ve bir mezrada ilk belirlemelere göre 28 ev ve ahırın zarar gördüğünü söyledi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"
Felaketi yaşayan Esenler mezrası sakinleri, yaşadıkları anı anlattı. Fırtınada başından yaralandıktan sonra Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi edilip taburcu olan Ahmet Nebi, ölümden döndüğünü söyledi.
Okul bahçesinde çalıştığı esnada etkili olan doludan korunmak için kazan dairesine sığındıklarını belirten Nebi, "Etkili olan fırtına kazan dairesinin bulunduğu çatıyı söktü ve kazan dairesini üstümüze doğru sürükledi. Benle birlikte komşum yaralandı, ben ufak tefek sıyrıklarla atlattım ama onun iki kaburgası kırıldı" dedi.
Bölge sakinlerinden Mehmet Barsbay ise, "Mezrada ev çatları, duvarlar, ağaçlar, ne varsa fırtınaya kapıldı. Her taraf darmadağın oldu. Zayiatımız büyük, yine de çok şükür cana bir şey gelmedi" diye konuştu.
Ev ve ahırın zarar gördüğünü ifade eden Abi Barulay da, "Hem evim hem de ahırım zarar gördü. Evimin çatısı uçtu, içerisi de zarar gördü. Yerinden sökülen çatılar, iki üç kilometre uzaklığa savruldu. Çatı parçalarının isabet ettiği atımız telef oldu"şeklinde yaşadıklarını dile getirdi.
Fırtına afetinden sonra elektriklerin kesildiği bölgeye gelen ekipler, mezraya elektrik vermek için çalışmalara başladı.
(Yılmaz Atar/İHA)

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