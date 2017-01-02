02.01.2017 11:11 Bingöl'de FETÖ/PDY şüphelisi 199 kişi tutuklandı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları çerçevesinde 490 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 199'u tutuklandı. Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları çerçevesinde 490 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 199'u tutuklandı.



Bingöl Valiliği, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerinin 2016 yılı içeresinde yaptıkları ortak çalışmalarda, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen ve ülkemizde kaos ortamı oluşturulmaya çalışılan hain kalkışmadan sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonel çalışmalar kapsamında, 490 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu şahıslardan 19 kişi hakim ve savcı, 152 kişi polis memuru, 41 kişi jandarma personeli, 25 kişi adliye ve cezaevi personeli, 57 kişi milli eğitim personeli, 35 kişi esnaf ve işadamları, 17 kişi il sağlık müdürlüğü personeli, 67 kişi serbest meslek grubu, 77 kişi diğer kamu personelidir. Bu şahıslardan 199 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 75'i adli kontrol, 29'u yurtdışı yasağı, 55'i adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirilerek serbest bırakılmıştır. 23 kişi il dışına sevk edilmiş olup, 61 kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

