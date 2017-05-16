Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 10 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu adreslere bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda polis 10 şüpheliyi gözaltına alındı. (Yılmaz Atar / İHA)
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