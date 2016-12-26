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Bingöl'de davullu zurnalı elektrik tepkisi
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Bingöl'de davullu zurnalı elektrik tepkisi

Bingöl'ün Genç ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden esnaf ve vatandaşlar, enerji dağıtım şirketi şefliği önünde davullu zurnalı eylem yaptı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden esnaf ve vatandaşlar, enerji dağıtım şirketi şefliği önünde davullu zurnalı eylem yaptı.
Genç ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, son zamanlarda yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için yürüyüş yaptı. İlçe merkezinde toplanarak sloganlar ve davul zurna eşliğinde Aksa Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. binasına yürüyen kalabalık, uzun bir süre bina önünde yetkilileri protesto etti. Davul zurna ile halay çeken esnaf ve vatandaşlar, daha sonra mum yakarak tepki gösteren kalabalık, yetkililerin elektrik sorununa bir an önce çözüm bulmasını istedi.

ELEKTRİK FİYATLARINA DA TEPKİ
Protesto gösterisinin ardından vatandaşlar adına açıklama yapan Sinan Artar, firmanın keyfi uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Aksa Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin rekabetçisi olmadığı, pazar şartlarını kendisi belirlediği için misyonunu pazarın kaymağını alma vizyonunu ise en az harcama ile en fazla kazanç olarak benimsemiştir. Bunu bir elektrik kesintisinin süresine baktığımızda görebiliriz. Bir elektrik faturası ile daha ne kadar soygun yapılabilir ki? 100 TL'lik bir elektrik faturasının yaklaşık 20 TL'sini vergi ve fonlar, 29 TL ise enerji harici bedeller, geriye kalan dilimde ise enerji bedeli olduğunu bilmekte fayda var. 50 TL'lik faturaya 100 TL ödemeyi kabul eden vatandaş, hakkını aramak ve almak durumundadır. Buradan ilçe halkına ve tüm Türkiye'ye sesimizi duyurarak bundan sonra yaşanacak her elektrik kesintisinden sonra ki gün protesto etmek için burada olacağımızı belirtiriz" dedi.
Çevik Kuvvet Polisinin yoğun güvenlik aldığı eylem, grubun açıklamanın ardından dağılmasıyla sona erdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Aksa Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri ise kış şartlarından dolayı hatların sürekli koptuğunu ve ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Firma yetkilileri, "Buna rağmen ekiplerimiz yetiştiremiyor, çünkü kar yağışı direkleri devirmiş durumda. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
(Sinan Atan /İHA))
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