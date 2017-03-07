Bingöl'de çatışma: 3 terörist öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 6 oldu. Teröristlerden keskin nişancı tüfeği Kanas ile birlikte 9 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 6 oldu. Teröristlerden keskin nişancı tüfeği Kanas ile birlikte 9 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı 5 taburla bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bayrak-41 operasyonunun bir parçası olan 'Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6' operasyonu aralıksız devam ediyor. Özel askeri timlerin yer aldığı operasyonda bugün sabah saatlerine terör örgütü PKK'lı 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. Operasyonu sürdüren timler, bir terörist grubu ile daha sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 3 terörist daha ölü olarak ele geçirildi.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN KANAS VE BİXİ ÇIKTI

Bölgede bugün yapılan operasyonlarda şuana kadar 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 adet M-16, 1 adet Bixi, 1 adet keskin nişancı tüfeği kanas ve 5 adet kaleşnikof ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında aranan bazı evlerde bölücü terör örgütünün bomba yapımında kullandığı birçok madde, ameliyatlarda kullanılan gereçler ile çok miktarda yaşamsal malzemeler ele geçirilmişti.

(Yılmaz Atar / İHA)