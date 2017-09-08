08.09.2017 22:58 Bingöl'de çatışma: 1 şehit

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Elazığ'a getirilen 2 askerden 1'i şehit oldu. Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Elazığ'a getirilen 2 askerden 1'i şehit oldu.

Adaklı ilçesine bağlı Devlik Tepe bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 1'i astsubay 2 askeri personel yaralanmıştı. Operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi hastanesine getirilen askerlerden astsubay tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bingöl Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "8 Eylül 2017 günü saat 19.15 sırlarında Bingöl İli Adaklı ilçesi Devlik Tepe Bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bir grup PKK/KCK terör örgütü mensubu ile silahlı çatışma çıkmıştır. Çatışmada 1 astsubay ağır, 1 uzman erbaş ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerler helikopter ile çatışma bölgesinden tahliye edilerek Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralanan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.

(Yılmaz Atar / İHA)

