Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bingöl'de çatışma: 1 şehit
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bingöl'de çatışma: 1 şehit

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Elazığ'a getirilen 2 askerden 1'i şehit oldu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Elazığ'a getirilen 2 askerden 1'i şehit oldu.
Adaklı ilçesine bağlı Devlik Tepe bölgesinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 1'i astsubay 2 askeri personel yaralanmıştı. Operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi hastanesine getirilen askerlerden astsubay tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI
Bingöl Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "8 Eylül 2017 günü saat 19.15 sırlarında Bingöl İli Adaklı ilçesi Devlik Tepe Bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bir grup PKK/KCK terör örgütü mensubu ile silahlı çatışma çıkmıştır. Çatışmada 1 astsubay ağır, 1 uzman erbaş ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerler helikopter ile çatışma bölgesinden tahliye edilerek Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralanan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi.
(Yılmaz Atar / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Zincirleme kazada 4 yaralı
'Ekonomi darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti'
İşte Sosa'nın Trabzonspor'a maliyeti
Otomobil 20 metrelik duvardan düştü: 1 ölü
Trabzonspor, Volkan Şen'i borsaya bildirdi
Aracında ölü bulundu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Tanrıkulu’ndan Soylu’ya yanıt: Vurulanların kimliği çok mu önemsiz?
Tanrıkulu’ndan Soylu’ya yanıt: Vurulanların kimliği çok mu önemsiz?
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Akın Öztürk’ün damadı Karakuş: Talimatları bir MİT’çiden aldık
Akın Öztürk’ün damadı Karakuş: Talimatları bir MİT’çiden aldık
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Zincirleme kazada 4 yaralı
Zincirleme kazada 4 yaralı
'Ekonomi darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti'
'Ekonomi darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti'
İşte Sosa'nın Trabzonspor'a maliyeti
İşte Sosa'nın Trabzonspor'a maliyeti
Otomobil 20 metrelik duvardan düştü: 1 ölü
Otomobil 20 metrelik duvardan düştü: 1 ölü
Trabzonspor, Volkan Şen'i borsaya bildirdi
Trabzonspor, Volkan Şen'i borsaya bildirdi
Aracında ölü bulundu
Aracında ölü bulundu
Bifouma Demir Grup Sivasspor'da
Bifouma Demir Grup Sivasspor'da
Barış Akarsu'nun eşyaları geri getirildi
Barış Akarsu'nun eşyaları geri getirildi
Tren hemzemin geçitte iş makinesine çarptı
Tren hemzemin geçitte iş makinesine çarptı
Bingöl'de çatışma: 1 şehit
Bingöl'de çatışma: 1 şehit
HDP'li Bilgen'in tahliyesine itiraz
HDP'li Bilgen'in tahliyesine itiraz
'Alo 140' terör ihbar hattı tanıtıldı
'Alo 140' terör ihbar hattı tanıtıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English