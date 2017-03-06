Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 taburun katılımıyla terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda ameliyat ve yaşam malzemeleri ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 taburun katılımıyla terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda ameliyat ve yaşam malzemeleri ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 'Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6' operasyonu gerçekleştirildi. 5 taburun katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 ayrı evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 54 kilogram esrar, 60 litre benzin, örgütsel dokümanlar, tüfek ile çok miktarda ameliyat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, bölücü terör örgütüyle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

(Yılmaz Atar / İHA)