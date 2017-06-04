Bingöl'de 30 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 30 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 30 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada "Genç İlçesi güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, Genç ilçesi Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ile Yenice köy ve mahalleleri arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet icra edilecektir" denildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen köy ve mahalleleri arasında kalan bölgelerde 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışların yasaklandığı ve sokağa çıkma yasağını ilan edildiği bildirildi.

(Yılmaz Atar / İHA)