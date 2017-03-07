Bingöl'de 3 terörist öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 taburla devam eden operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, silahlarla birlikte bomba yapımında kullanılan bir çok madde ve yaşamsal malzeme bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 taburla devam eden operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, silahlarla birlikte bomba yapımında kullanılan bir çok madde ve yaşamsal malzeme bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı 5 taburla bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bayrak-41 operasyonunun bir parçası olan 'Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6' operasyonu devam ediyor. Bugün operasyonda sıcak temas sağlayan özel timler, bölücü terör örgütü mensupları ile çatışmaya girdi. Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin üzerinden 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirildiği öğrenildi.



EYP YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU

Öte yandan, devam eden operasyon kapsamında 8 ayrı ev ve bir depoda da arama yapıldı. Aramalarda, 200 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram gübre, 25 adet küçük tüp, 4,5 kilogram kubar esrar, 1 av tüfeği, 2 tabanca,boş havan mühimmatı, yanmış araç, 4 adet boş uçaksavar kovanı, 24 kilogram salça, 20 metrelik su borusu, 17 adet iç çamaşırı, 15 adet el feneri, 5 kilogram un, 5 adet örgüt kıyafeti, 2 kilogram kurutulmuş kenevir, 2 adet büyük tüp, 1 adet koli bandı, 1 adet örgüt posteri, 1 adet tabanca kılıfı, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet mont, 1 adet 10-15 kişilik çadır, 1 torba ağrı kesici ilaç ve 1 adet video kamera ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "07 Mart 2017 günü BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışma neticesinde 3 erkek BTÖ mensubu, 1 m-16 piyade tüfeği, 1 kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 telsiz ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir" denildi.

Valilik, bölücü terör örgütüyle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

