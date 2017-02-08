08.02.2017 12:11 Bingöl'de 13 asker ve 1 polise FETÖ'den tutuklandı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 13 asker ile bir polis memuru tutuklandı. Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 13 asker ile bir polis memuru tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıkları tespit edilen değişik rütbelerdeki 16 asker ile bir polis memuru gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan şüphelilerden 13 asker ile bir polis memuru tutuklanırken, 3 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Yılmaz Atar/İHA)

