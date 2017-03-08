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Bingöl'de 11 terörist öldürüldü
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Bingöl'de 11 terörist öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 11 oldu. Öldürülen terörist grubunun, ilçede 2 polisin şehit edildiği saldırının failleri olabileceği ve aralarında üst düzey üyelerinin olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 11 oldu. Öldürülen terörist grubunun, ilçede 2 polisin şehit edildiği saldırının failleri olabileceği ve aralarında üst düzey üyelerinin olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Bingöl'in Genç ilçesi kırsalında 5 taburun katımıyla devam eden Bayrak-41 operasyonuna ilişkin Vali Yavuz Selim Köşger, İHA muhabirine açıklamada bulundu.
Operasyonun 49 Komando Tugayı, İl Jandarma Komutanlığı ve komando birlikleriyle sürdürüldüğünü belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Operasyon çerçevesinde çok sayıda sığınak, barınak, yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. En önemli husus dün 6 terörist cesedi ele geçirilmişti, 4 odalı bu sığınakta bugün 5 terörist cesedi daha ele geçirildi. Toplam ele geçirilen terörist sayısı 11'i buldu. Bu sığınak Sağgöze ve Öksegöze bölgesinde bulunuyor" dedi.

"TERÖRİSTLER İÇERİSİNDE ÜST DÜZEY BİRİNİN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin geçtiğimiz Ekim ayında Genç ilçesinde eylem yapan ve 2 polisin şehit, 4'ü polis 22 kişinin yaralanmasına sebep olan grup olabileceğini belirten Vali Köşger, "Tahmin ederek söylüyoruz ki geçtiğimiz sonbaharda Genç ilçesine baskın yapan terörist grubunun yarısını imha etmişizdir. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin Genç ilçesine baskın yapan grup olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Öldürülen teröristlerin teşhis çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali Köşger, "Bu henüz kesin bir bilgi değil. Teröristler içerisinde önemli üst düzey teröristlerin olduğunu da değerlendiriyoruz. Bugün ele geçirilen teröristlerinin birisinin üzerinde tabanca ele geçirildi, dün 2 M-16 ele geçirilmişti. Bu silahlar, örgüt içerisinde hiyerarşiyi gösteren bir durum. Tabancalı teröristin üst düzey bir terörist olduğunu değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.
Operasyonun aralıksız sürdüğünü de aktaran Vali Köşger, operasyonu gerçekleştiren tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.
(Yılmaz Atar/İHA)

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