08.09.2017 09:51 Bingöl'de 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir tarlada kurutulmaya bırakılmış vaziyette yaklaşık 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir tarlada kurutulmaya bırakılmış vaziyette yaklaşık 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Yazkonağı köyü Sarısu Mahallesi mevkiinde dün narkotik operasyonu yapıldı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00 sıralarında yapılan operasyon neticesinde bir tarlada kurutulmaya bırakılmış vaziyette yaklaşık 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



