'Bindiğimiz helikopterde VİP kişi için koltuk ayrıldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenleyen ekipte Teğmen rütbesi ile yer alan Muhammed Burak İpek 'Marmaris'e VİP birisini almak için gittik. Hatta bindiğimiz helikopterde VİP kişi için özel bir koltuk dahi vardı' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenleyen ekipte Teğmen rütbesi ile yer alan Muhammed Burak İpek "Marmaris'e VİP birisini almak için gittik. Hatta bindiğimiz helikopterde VİP kişi için özel bir koltuk dahi vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz gecesi Marmaris'te suikast düzenleyen ekipte bulunan Muhammed Burak İpek, "15 Temmuz'da izinliydim. Taner binbaşı tarafından izinli olmama rağmen göreve çağrıldım. Görev yerine gittiğimde Sönmezateş paşa 'TSK yönetime el koydu. Emirleri Genelkurmay'dan alıyoruz' dedi. Ben de TSK'nın tüm birimleri tarafından yönetime el konulduğunu düşündüm. Komutanlarımın emirlerine karşı gelmem mümkün değildi. Bana önce üst düzey bir terör liderini alınacağını söylediler. Marmaris'e gittiğimizde polis ekipleri bize ateş açtı. Polis eğer o gün bizlere araçlarından doğruyu ve durumu anons etselerdi ben silahımı bırakıp teslim olurdum. Şehit düşen polis arkadaşımızın ise dost ateşi ile şehit düştüğüne inanıyorum. Biz otel içerisindeyken yabancı müşterileri dahi rahatlatmaya çalıştık. Biz sahilde helikopteri beklerken polisler helikoptere ateş açıyordu. Biz de caydırmak amacıyla havaya ateş açtık" dedi.

Cumhurbaşkanına suikast söz konusu olmadığını ileri süren İpek, "Suikast sinsice ve kalleşçe yapılır. Tıpkı Rus Büyükelçi suikastında olduğu gibi. Oysa biz Marmaris'e üç helikopter ile tabiri caiz ise davul-zurna ile neşe içinde gittik. Böyle suikasta gidilmez. Marmaris'e VİP birisini almak için gittik. Hatta bindiğimiz helikopterde VİP kişi için özel bir koltuk dahi vardı. Başkomutanımıza suikast girişimi olmadı ve olamaz da" dedi.

(Bekir Tosun / İHA)