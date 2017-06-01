Binbaşı Koray Onay'a ağlatan veda

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Koray Onay Çanakkale Gelibolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Koray Onay Çanakkale Gelibolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

38 yaşındaki şehit Binbaşı Koray Onay'ın naaşı ilk olarak Gelibolu'daki Yazıcızade Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Taziye çadırları kurulan evin önünde oğlunun tabutuna sarılan anne Nahide Onay gözyaşlarına boğuldu. Dualarla cenaze namazının kılınacağı Gazi Süleyman Paşa Cami'ne getirilen Koray Onay'ın naaşı askerler ve vatandaşlar karşıladı. Baba Sinan Onay taziyeleri kabul ederken, şehidin eşi Pınar Onay ise ayakta durmakta zorluk çekti. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Kuzey ise olanlardan habersiz babasının tabutunu ve olup bitenleri izledi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın yanı sıra Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenzazesi Gelibolu Şehitliği'ne defnedildi.

(Samet Doğru - Gürkan Düzenli /İHA)