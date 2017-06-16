Binali Yıldırım: Sokakta adalet aranmaz!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a doğru yürümeye başlamasını değerlendiren Başbakan, hızlı treni işaret etti.

"NEDEN EZİYET EDİYOR KENDİNE"

"Mübarek Ramazan ayında, bu sıcakta neden eziyet ediyor kendine?" diyen Başbakan Yıldırım, "Hızlı trenle gidebilir. Hem de hızlı trene binmiş olur. Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu işten vazgeçmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

Başbakan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor, şimdi milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabiliriz ama unutmasın ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dokunulmazlıklar kaldırılırken, Enis Berberoğlu da dahil, kalkması yönünde olumlu oy kullanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün partilerin, HDP hariç, oylarıyla dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor. Onun için şu anda gösterdiği tepki çok anlamlı değil, doğru da değil."