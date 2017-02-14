Binali Yıldırım kampanya tarihini açıkladı

Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. 18 Mart'ta dünyanın ayaklar arası en büyük köprüsünün temelini atıyoruz. Bu tüzük 1982 model yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar ittirirsek olur ya çalışır diyor. Çalışmaz. Milleti yormayın.

dahası bu hayırcılar var. Kelime oyunlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele HDP, PKK ve FETÖ gemisi hiç yürümez.

Terör örgütüyle topyekun mücadeleye girmiş durumdayız. Bu CHP iktidarın her şeyine karşı taraf olması üzerinden siyaset yapıyorlar.

FETÖ İÇİN YENİ HAMLE

Biz Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha yaşansın istemiyoruz.

El Bab nihayet büyük ölçüde kontrole alındı. Atılanlar adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsa, KHK'yla baştan değer biçme mekanizmasını hayata geçirdik.

FETÖ'nün elebaşısının iadesi için girişimlerimiz devam ediyor. Bu konuya bilhassa siklet veriyoruz. Teröristbaşının bir çiftlikte keyif çatmasına rıza gösteremeyiz.

Umuyorum yeni yönetim iade konusunda somut adımlar atacaktır.

“16 NİSAN'DA SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZÜ EVDE BIRAKACAĞIZ”

Gündemimizde hiçbir zaman tek bir konu değil. Ekonomi, dış politika, emniyet, turizm, ulaşım; hayatın her alanında durmadan yorulmadan kararlar alıyoruz. Kaydedilen bu ilerlemeleri daimi haline getirmek için, güvenli ayla getirmek için anayasamızda bu değişikliği yaptık. 16 Nisan'daki halkoylaması fazla önemli. Kuşkusuz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız. Ulusal duygularımızla hareket edeceğiz.

AK PARTİ'NİN HALK OYLAMASI TAKVİMİ

AK Parti ana aşama yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın-gençlik kollarımız, temsilcilerimiz tüm makamlarımız, tüm teşkilatımız iki ay içerisinde sahadayız. Önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını gerçekleştireceğiz. Yalan ve iftiralarla hayırcı blok bu süreci sakatlamaya çalışıyor. 2 ay baştan başa memleketin her yerini karış karış gezeceğiz.

Seçim takvimi belirlenmiş oldu, 16 Nisan Pazar günü sandığa gidiyoruz. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Seçmen listeleri güncellenecek.