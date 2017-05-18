Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

21 Mayıs olağanüstü kongre öncesi Ak Parti'de alınan flaş kararla genel başkan vekilliği oluşturulacağı ve Binali Yıldırım'ın 'Genel Başkan Vekili' olacağı bildirildi.
Hayati Yazıcı güne bomba gibi düşen toplantı öncesi tüzük değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplandı. Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi.
Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.