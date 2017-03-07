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Binali Yıldırım: Hiç istemediğimiz çatışmalar yaşanabilir
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Binali Yıldırım: Hiç istemediğimiz çatışmalar yaşanabilir

Başbakan Binali Yıldırım, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Antalya'daki önemli toplantı ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Ürdün Başbakanı Hani el Mulki baş başa görüştü.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Binali Yıldırım, mevkidaşına FETÖ ile ilgili verilen mücadelede Ürdün'ün desteğinden dolayı teşekkür etti.

Antalya'da düzenlenen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ve ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları ile yaptığı toplantı ile ilgili Antalya'da önemli bir toplantı var. Bunun ardından Menbiç'in YPG'den temizlenmesi için bir adım atılabilir mi" sorusuna Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'nin bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir. Bu toplantının asıl amacı terörle mücadele yaparken koordinasyonu en iyi nasıl sağlarız düşüncesidir. Bunu çalışıyorlar. Bu gerekli olan bir şey. Tabiatıyla ortak tehdit, ortak düşman bölgede huzuru bozan ve Suriye'de barışı engelleyen terör unsurlarıdır. Bu konuda Ürdün de Türkiye de aynı düşüncede. Geçmişte yaşanan tatsız hadiselerin olmaması için öncülük yapıyoruz" diye cevap verdi.

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Ürdün makamları, 15 Temmuz'un ardından FETÖ'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararı aldılar ve çalışanlarını sınır dışı ettiler. Ürdün halkının halkımızla gösterdiği bu dayanışmayı şüphesiz hiç unutmayacağız." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLARININ TOPLANTISI SÜRECEK

Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının Antalya'daki toplantısının yarın da devam edeceğini ifade eden Yıldırım, toplantının amacının bölgede terörle mücadelede koordinasyonu sağlamak olduğunu söyledi.

Terör unsurları arasında ayrım yapmaksızın hepsinin üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ortak tehdit, ortak düşman bölgede huzuru bozan ve Suriye'de barışı, kalıcı siyasi çözümü engelleyen terör unsurlarıdır. Terör unsurları arasında hiçbir ayrım yapmadan kararlılıkla hepsinin üzerine gitmek gerekiyor. Bu konuda Ürdün de Türkiye de aynı düşüncede. Gerek koalisyon güçleri gerek İran gerek Rusya gerek ABD'nin bu faaliyetleri yaparken mutlaka yakın iş birliği içerisinde olmaları gerekiyor. Türkiye olarak biz bunun temin edilmesi yönünde öncülük yapıyoruz, geçmişte yaşanan tatsız hadisenin bir daha olmaması için."
Ürdün Başbakanı Mulki'de 'Binali Yıldırım'a teşekkür ederek söze başladı.

"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Ürdün Başbakanı "15 Temmuz ile ilgili şehitlere rahmet gazilere şifa diledik, teröre kesinlikle karşıyız ve onları yeneceğiz "diyen Mulki, "Ürdün,Türkiye ile tamamen dayanışma içersindedir' diye ekledi.

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