Binali Yıldırım'dan gazeteciye tokat gibi cevap!

Resmi ziyaretler kapsamında Malta'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısında Malta Başbakanı ile kameralar karşısına geçti.

Toplantı sırasında Maltalı bir gazeteci, Türkiye'de FETÖ nedeniyle meslekten atılan memurları ve terör soruşturmasında tutuklanan gazetecileri sordu.

Gerçeklerin farkında olmayan gazetecinin bu sorusuna, Başbakan Yıldırım'ın verdiği cevap, ders niteliğinde oldu.

GAZETECİYE AYAR

Türkiye'nin 5 yıldır 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, terörle mücadelede önemli adımların atıldığını hatırlatan Başbakan, hangi Avrupa ülkesinin parlamentosunun bombalandığını sorguladı.

TÜRKİYE MÜLTECİLERE BAKIYOR, AVRUPA İZLİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye 5 yıldır, 3 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Onlarla aşını paylaşıyor, onlara eğitim veriyor. Başkaları sadece uzaktan bakıyor. Türkiye zorda olanlara yardım eden bir ülkedir. Ancak Türkiye aynı zamanda DEAŞ'la, PKK'yla, FETÖ'yle mücadele ediyor.

HANGİ AVRUPA ÜLKESİNDE MECLİS BOMBALANDI

Hangi Avrupa ülkesinde uçaklar meclisi bombaladı, silahsız insanlar acımasızca öldürüldü?" şeklinde konuştu.

AB'YE AÇIK ÇAĞRI

Yıldırım, Türkiye basın özgürlüğüne karşıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum; basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli, adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23-24'ncü fasıllar... Adalet, medya ve basınla ilgili fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum, hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz, buyursun açsınlar bu fasılları." dedi.

"MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA YAPILABİLİR"

Türkiye'nin iç politikasına ilişkin bir soruya da cevap veren Başbakan, "16 Nisan'da bir halk oylamamız var. Anayasal sistemde, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören bir değişiklik yapacağız. MHP ile bir amaç birliğimiz var. MHP bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor. Söylemlerimizin benzer olması doğal. Gerekirse bazı ortak etkinliklerde yapabiliriz." dedi.