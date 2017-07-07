Binali Yıldırım: Adalet Yürüyüşü kabak tadı verdi!

Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili, Türkiye ve KKTC heyeti elinden geleni yaptı, başından beri yapıcı olmaya gayret etti Rum tarafı yapıcı bir tutum gösteremedi" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Artık bu kabak tadı vermeye başladı, burada bitirmek lazım" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye ve KKTC heyeti elinden geleni yaptı, başından beri yapıcı olmaya gayret etti. Çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem BM'ye hem AB'ye çok açık bir şekilde gösterdi. Rum tarafı çözüm için yapıcı bir tutum göstermedi."

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ" AÇIKLAMASI

"Güvenlik en üst seviyede sağlanıyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanı zaten açıklamasını yaptı. Daha fazla yürümenin bir anlamı yok. Bu eylemi açık hava toplantısı ile tamamlayacaklarını ifade etti. Bundan sonra bu işte ısrar etmek, hem vatandaşa bir eziyet olur, aynı zamanda da ana muhalefet partisine ve onun genel başkanına da bir eziyete dönüşebilir. O yüzden bizim tavsiyemiz hep beraber adaletin işlemesi için gayret edelim, ancak bunun yeri yollar değildir, yürüyüş değildir. Bunun yeri Meclis'tir. Artık bu kabak tadı vermeye başladı, burada bitirmek lazım."