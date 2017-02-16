Antalya'da bir binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Antalya'da bir binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Caddesinde Çallı Emniyet Müdürlüğü yanındaki kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 8 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firma tarafından bir haftadır yıkımına devam edilen 8 katlı binanın 2'nci katındaki çalışmalara bugün paletli iş makinesi de katıldı. Yapısı çürük olan binada molozları temizleyen iş makinesi büyük bir gürültüyle devrildi. Ters dönen iş makinesinin operatörü kazadan yara alamadan kurtuldu.

İş makinesi vinç tarafından kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)