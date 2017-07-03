Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi kurtarıldı

Başkent'te 4 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Başkent'te 4 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 14'ü çocuk 23 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan 2 dairede yangın çıktı. Iraklı Türkmen 2 ailenin yaşadığı belirtilen dairelerde, aile sakinleri tarafından dumanın fark edilmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Yangın sırasında dairelerde bulunan 14'ü çocuk 23 kişi balkona çıktı. Balkondan yardım isteyen ailelerin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 3. katının balkonuna mahsur kalan aileleri kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveniyle balkona ulaşan ekipler, öncelikle çocuklar ve yaşlılar olmak üzere toplam 23 kişiyi kurtardı. Kurtarılan ve dumandan etkilenen daire sakinlerine ilk müdahaleyi sağlık ekipleri ambulans içerisinde yaptı.

Evde ikamet eden ve 2014 yılında Türkiye'ye geldiklerini belirten Irak Türkmeni Adil Hayyo, evdekilerin küçük bir patlama sesi duyduğunu, ardından da dumanların çıktığını görmesi üzerine balkona çıktıklarını ifade etti. Hayyo, yangın çıkan katta ailesiyle birlikte toplam 28 kişinin kaldığını 14'ünün çocuk olduğunu ve yangın sırasında kendisinin evde olmadığını söyledi. Haberi alır almaz eve koşan Hayyo, dumandan etkilenen ve gözyaşlarına boğulan 2 çocuğunu kurtararak ambulansa götürdü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(İlker Turak - Ömer Çetin - Burak Altun / İHA)