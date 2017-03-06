Bina iş makinesinin üzerine yıkıldı !

Çin'in Siçuan bölgesinde bir binanın yıkım çalışması, kötü bitti.
Çin'in Siçuan bölgesinde bir binanın yıkım çalışması, kötü bitti. Bir anda yıkılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Çevredekiler kaçarak kurtulurken, iş makinesinin operatörü o kadar şanslı değildi. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasıyla ortaya çıkan toz bulutuysa uzun süre dağılmadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.