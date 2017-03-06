Bina iş makinesinin üzerine yıkıldı !

Çin'in Siçuan bölgesinde bir binanın yıkım çalışması, kötü bitti.

Çin'in Siçuan bölgesinde bir binanın yıkım çalışması, kötü bitti.

Bir anda yıkılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Çevredekiler kaçarak kurtulurken, iş makinesinin operatörü o kadar şanslı değildi. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Binanın yıkılmasıyla ortaya çıkan toz bulutuysa uzun süre dağılmadı.

