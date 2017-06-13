Bin çadır didik didik arandı

Adana'da 500 polisin katıldığı operasyonla Suriyelerin ve tarım işçilerin kaldığı bin çadıra şafak vakti operasyon yaparak 5 bin kişinin tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

Adana'da 500 polisin katıldığı operasyonla Suriyelerin ve tarım işçilerin kaldığı bin çadıra şafak vakti operasyon yaparak 5 bin kişinin tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde şafak vakti Suriyelilerin ve tarım işçilerinin kaldığı çadırlara yönelik operasyon talimatı verildi. Bu talimat doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen operasyonun Adana ayağında, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevik kuvvet, özel harekat, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinden oluşan 500 polisle harekete geçti. Çevik kuvvet şube müdürlüğünden sabah erken saatlerinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla çıkan polisler eş zamanlı olarak Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezci, Çağırkanlı, Bahçelievler ve Akdeniz Mahallesindeki Suriyeliler ile tarım işçilerin kaldığı çadırlara baskın yaptı. Polis 4 noktada yaklaşık bin çadırda tek tek arama yaptı. Polis bin çadırda kalan yaklaşık 5 bin kişinin de tek tek sorgusunu yaptı. Polis sorgu sırasında geçici kimliği olmayan Suriyelileri de tek tek tespit etti. Özel harekat polisi de çadırlarda arama yapılırken etrafta güvenlik önlemi aldı. Bir özel harekat polisi çadırda kalan çocuğu sevmesi dikkat çekti. Polis yaptığı aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği elde etti. Türkiye'de ilk kez yapılan bu uygulamada polisi şafak vakti karşısında gören çadır sakinleri şok oldu. Polisin Türkiye'ye eylem yapmak için gelebilecek teröristlerin kendilerine Suriyeli göçmen ya da tarım işçisi süsü verebileceği istihbaratı üzerine operasyonun yapıldığı çadırlara yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye /İHA)