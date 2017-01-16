16.01.2017 17:18 Bin 800 yıl öncesinden İbranice el yazılı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde bir şahsı, ceylan derisi üzerine İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı, bin 800 yıl öncesi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kitabeyi satmak isterken suçüstü yakaladı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde bir şahsı, ceylan derisi üzerine İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı, bin 800 yıl öncesi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kitabeyi satmak isterken suçüstü yakaladı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin tarihi ve kültürel eserlerinin korunması, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler gelen istihbarat doğrultusunda, Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde F.Y. isimli şahsı, ceylan derisi üzerine İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı, bin 800 yıl öncesi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kitabeyi satmak isterken suçüstü yakaladı.

Olayda gözaltına alınan F.Y. isimli şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



