Bin 500 kişilik alım için 28 bin başvuru

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da yaş çay fabrikalarında işe alınacağını duyurduğu bin 500 mevsimlik işçi kadrosu için 28 bin 452 başvuru yapıldığı öğrenildi.

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da yaş çay fabrikalarında işe alınacağını duyurduğu bin 500 mevsimlik işçi kadrosu için 28 bin 452 başvuru yapıldığı öğrenildi.

İŞKUR'dan alınan bilgiye göre, ÇAYKUR'daki mevsimlik işçi kadrosu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki İŞKUR İl Müdürlükleri'ne yapılan başvurular tamamlanırken, 10 gün içinde bu illerdeki kurumlara 28 bin 425 kişi başvuruda bulundu. Bin 70 kişinin işe alınacağı Rize'de başvuru sayısı 19 bin 703, 240 kişinin işe alınacağı Trabzon'da ise 4 bin 271 olurken, 170 kişinin işe alınacağı Artvin'de 3 bin 288, 20 kişinin işe alınacağı Giresun'da da ise bin 190 kişi başvuru yaptı.

Öte yandan kura çekilişleri Rize'de 30 Mayıs, Artvin'de 31 Mayıs, Trabzon'da 1 Haziran, Giresun'da ise 2 Haziran tarihinde noter huzurunda yapılacak.

