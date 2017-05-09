Bin 45 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda toplam bin 45 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda toplam bin 45 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.

HYK'nın internet sitesinde 2017 Yılı Adli ve idari Yargı Kararname listesi yayınlandı. Buna göre, HSK Birinci Dairesinin 678 sayılı adli yargı kararnamesinde bin 35, 679 sayılı idari yargı kararnamesinde ise 10 olmak üzere toplam bin 45 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

(Abdullah Sarıca /İHA)