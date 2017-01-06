06.01.2017 18:36 BİLSEM'den Başkan Kayda'ya ziyaret

Türk Bilim Olimpiyatlarında finale kalan Aybike Kılıç, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Erdal Kartal, Fizik Öğretmeni Aydoğan Ertürk Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Türk Bilim Olimpiyatlarında finale kalan Aybike Kılıç, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Erdal Kartal, Fizik Öğretmeni Aydoğan Ertürk Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.



Bu yıl Şanlıurfa GAP Arena'da 3.sü düzenlenen, Türk Bilim Olimpiyatlarında uluslararası katılımlı bin 200 projenin yer aldığı bilim şenliğinde, BİLSEM Öğrencisi Aybike Kılıç'ın hazırladığı "Deprem, yangın vb. afetlerde yanınızda" konulu tasarım-buluş dalında finale kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Başkan Kayda finale kalan yetenekli öğrenci Aybike Kılıç'ı tebrik ederek başarılar diledi.



Başkan Kayda, Türk Bilim Olimpiyatlarında finale kalan Aybike Kılıç, BİLSEM Müdürü Erdal Kartal, Fizik Öğretmeni Aydoğan Ertürk ve öğrenci velisi Şerafettin Kılıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

