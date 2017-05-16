Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, diğer takımların kendilerini yenmek istemesinin normal olduğunu belirterek, 'Bize o hırsla çıkıyorlar. Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı. Bize karşı daha istekliler. Bizim de sert olmamız lazım' dedi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, diğer takımların kendilerini yenmek istemesinin normal olduğunu belirterek, "Bize o hırsla çıkıyorlar. Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı. Bize karşı daha istekliler. Bizim de sert olmamız lazım" dedi.

Siyah-beyazlıların yetenekli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Arslan, "Taraftar baskısı var. Bursaspor'u tebrik etmek istiyorum. Çok sert oynadılar. Onların kaybedecek bir şeyi yoktu. Ama bu galibiyet bir adımdı. Son 3 maça da aynı şekilde çıkmamız lazım. Aynı şekilde istememiz lazım. Bu takım, hocalarımız, başkanlarımız, yönetim, taraftar şampiyonluğu hak ediyor. Bunu sonlandırmamız lazım" diye konuştu.



"Başakşehir'in bize bakması lazım"

Öncelikle kendilerine baktıklarını anlatan Arslan, "Başakşehir'in bize bakması lazım. Çünkü biz öndeyiz. Geçen hafta şampiyon olacağımızı söylemiştim. Bunu hak ediyoruz. Ama söylemek yetmiyor. Sahada savaşmamız lazım. Cenk'i de tebrik etmek istiyorum. Maça girdi ve çevirdi. Bu takımda herkes önemli" açıklamasını yaptı.



"Takımların bizi yenmek istemeleri normal"

"Avrupa liginde elenmek takım ritmini bozdu mu" şeklinde soruya Arslan, şu cevabı verdi:

"Öyle bir şey yok. Bu sene çok maç oynadık. Kadromuz geniş ve herkes oynayabilir. Bize karşı herkes istiyor, savaşıyor. Bizde bunu biliyoruz. Her maç üstüne koymamız lazım. Bizi yenmek istemeleri normal. Bize o hırsla çıkıyorlar. Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı. Bize karşı daha istekliler. Bizim de sert olmamız lazım."



"Kızıma armağan ediyorum"

Geçtiğimiz günlerde kızının dünyaya geldiği hatırlatılması üzerine Arslan, "Kızım oldu. Dün akşam otele döndüm. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana zaman verdi. Kızıma armağan ediyorum. Ama öncelikle kendimiz için oynamamız lazım" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)