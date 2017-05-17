Bill Gates en büyük pişmanlığını açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates Twitter'da yaptığı açıklamada, hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates Twitter'da yaptığı açıklamada, hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı. 86 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates, twitter üzerinden yazdığı mesajlarla gençlere tavsiyeler verdi. Gençlere hangi alanlarda uzmanlaşmaları gerektiği konusunda ipuçları veren Gates, hayattaki en büyük pişmanlığını da açıkladı. Gates, twitter'daki 35 milyon takipçisine, "Üniversiteyi bıraktığım zamanlara dönüp baktığımda keşke öğrenseydim dediğim birkaç şey var. Okulu bıraktığımda 'eşitsizlik' hakkında çok az şey biliyordum. Dünyadaki eşitsizliği öğrenmek 10 senemi aldı" dedi. Öğrencilere dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı savaşmaları gerektiğini tavsiye eden Gates "Siz şu an benim üniversite dönemlerinde bildiklerimden daha çok şey biliyorsunuz. Eşitsizliğe karşı savaş açmaya şimdiden başlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. (İdris Altun/İHA)
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